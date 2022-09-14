الوزير الأول يجري محادثات ثنائية مع نظيره الموريتاني

أجرى اليوم الأربعاء، الوزير الاول أيمن بن عبد الرحمان، محادثات ثنائية مع نظيره محمد ولد بلال مسعود، بالعاصمة الموريتانية نواكشوط، حسبما أفادت به مصالح الوزارة الأولى، في بيان لها.

وحسب نص البيان، فان هذه المحادثات، التي جرت على انفراد، تأتي قبيل انطلاق أشغال الدورة ال 19 للجنة المشتركة الكبرى الجزائرية-الموريتانية للتعاون و التي سيترأسها، مناصفة، الوزيران الأولان، الجزائري والموريتاني.

وللتذكير، فقد حل بن عبد الرحمان، يوم أمس الثلاثاء بنواكشوط، في زيارة عمل، على رأس وفد هام يتشكل من وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية ابراهيم مراد، وزير العدل، حافظ الأختام، عبد الرشيد طبي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، كمال بداري.

بالإضافة إلى وزير التكوين والتعليم المهنيين، ياسين مرابي، وزير الأشغال العمومية والري والمنشآت القاعدية، لخضر رخروخ، ووزير الصيد البحري والمنتجات الصيدية، هشام سفيان صلواتشي.

ليديا كبيش

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