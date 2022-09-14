الوزير الأول يجري محادثات ثنائية مع نظيره الموريتاني

14 سبتمبر، 2022
أجرى اليوم الأربعاء، الوزير الاول أيمن بن عبد الرحمان، محادثات ثنائية مع نظيره محمد ولد بلال مسعود، بالعاصمة الموريتانية نواكشوط،  حسبما أفادت به مصالح الوزارة الأولى،  في بيان لها.
وحسب نص البيان، فان هذه المحادثات، التي جرت على انفراد، تأتي قبيل انطلاق أشغال الدورة ال 19 للجنة المشتركة الكبرى الجزائرية-الموريتانية للتعاون و التي سيترأسها، مناصفة، الوزيران الأولان، الجزائري والموريتاني.
وللتذكير، فقد حل بن عبد الرحمان، يوم أمس الثلاثاء بنواكشوط، في زيارة عمل، على رأس وفد هام يتشكل من وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية ابراهيم مراد، وزير العدل، حافظ الأختام، عبد الرشيد طبي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، كمال بداري.
بالإضافة إلى وزير التكوين والتعليم المهنيين، ياسين مرابي، وزير الأشغال العمومية والري والمنشآت القاعدية، لخضر رخروخ، ووزير الصيد البحري والمنتجات الصيدية، هشام سفيان صلواتشي.
ليديا كبيش
14 سبتمبر، 2022

مقالات ذات صلة

استعراض مبهر للعربات القتالية المعصرنة بمناسبة الذكرى الستين للسيادة الوطنية

5 يوليو، 2022

الأمم المتحدة مطالبة بتنفيذ لائحتها بشأن تقرير المصير في الصحراء الغربية

17 أبريل، 2021

لجنة الدفاع الوطني تشيد باحترافية الشركة الجزائرية لصناعة السيارات من علامة “مرسيدس-بنز”

15 ديسمبر، 2020

تسجيل 195 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الأخيرة

3 مايو، 2021
الطبعة الوطنية - الحقوق محفوظة لشرشال نيوز
زر الذهاب إلى الأعلى
%d مدونون معجبون بهذه: