الوزير الأول يتلقى مكالمة هاتفية من نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء بدولة الإمارات العربية المتحدة

تلقى الوزير الأول نذير العرباوي، مكالمة هاتفية من الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء بدولة الإمارات العربية المتحدة، حمله نقل تحياته وتحيات وتقدير رئيس الدولة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، متمنيا للجزائر والشعب الجزائري المزيد من التقدم والرخاء تحت قيادته الحكيمة، حسب ما أفاد بيان لمصالح الوزير الأول.

وأعرب الشيخ منصور عن تهانيه لنذير العرباوي بمناسبة تعيينه وزيرا أول، متمنيا له التوفيق والنجاح في مهامه، يضيف البيان.

ش.ن

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