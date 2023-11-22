الوزير الأول يتلقى مكالمة هاتفية من نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء بدولة الإمارات العربية المتحدة

22 نوفمبر، 2023

تلقى الوزير الأول نذير العرباوي، مكالمة هاتفية من الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء بدولة الإمارات العربية المتحدة، حمله نقل تحياته وتحيات وتقدير رئيس الدولة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، متمنيا للجزائر والشعب الجزائري المزيد من التقدم والرخاء تحت قيادته الحكيمة، حسب ما أفاد بيان لمصالح الوزير الأول.

وأعرب الشيخ منصور عن تهانيه لنذير العرباوي بمناسبة تعيينه وزيرا أول، متمنيا له التوفيق والنجاح في مهامه،  يضيف البيان.

ش.ن

 

22 نوفمبر، 2023

مقالات ذات صلة

أطماع المخزن التوسّعية تفتح شهية الكيان الصهيوني لنهب الثروات الطبيعية للصحراء الغربية

2 يوليو، 2023

بداري يتفقد مركز تنمية الطاقات المتجددة بالعاصمة

29 أغسطس، 2023

نداء هام لبعض الجزائريين المقيمين في تركيا غير المسجلين على مستوى سفارة أنقرة

8 فبراير، 2023

27 نائبا بالكونغرس الأمريكي يطالبون الرئيس بايدن بإلغاء إعلان ترامب بشأن الصحراء الغربية

18 فبراير، 2021
الطبعة الوطنية - الحقوق محفوظة لشرشال نيوز 2023
زر الذهاب إلى الأعلى
%d مدونون معجبون بهذه: