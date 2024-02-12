الوزير الأول يترأّّّّس إجتماعا للحكومة هذه مخرجاته

12 فبراير، 2024
ترأس الوزير الأول، نذير العرباوي، اليوم الإثنين، إجتماعًا للحكومة، خُصّص للاستماع إلى عدد من العروض المتعلقة بقطاعي التربية الوطنية والشؤون الدينية والأوقاف، بالاضافة الى متابعة التقدم الحاصل في تنفيذ أحكام القانون المتعلق بممارسة الحق النقابي، و دراسة أنجع المقاربات لمعالجة إشكالية استيعاب خريجي الجامعات ذوي التأهيل العالي في سوق العمل مستقبلا.
وفي إطار تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية، المتعلقة باستكمال إصدار النصوص التنظيمية المتعلقة بالاستثمار، درست الحكومة حسب بيان مصالح الوزير الأول، مشروعا أوليا لنصّ تنظيمي يُحدّد شروط المساهمة في أسهم أو حصص اجتماعية في رأس المال الاجتماعي للشركات الخاضعة للقانون الجزائري تمارس في إحدى القطاعات الاستراتيجية، وذلك وفقا لأحكام المادة 52 من قانون المالية التكميلي لسنة 2020.
كما استمعت الحكومة إلى عروض حول التدابير المتخذة لضمان مواصلة تنفيذ السياسة الوطنية في مجال الصناعة الصيدلانية، و وفرة الأدوية على مستوى المؤسسات العمومية للصحة.
شرف الدين عبد النور
12 فبراير، 2024

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