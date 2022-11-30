الوزير الأول يؤكد: تصنيفات الجامعة مجحفة

قال اليوم الأربعاء الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمن، أن تصنيفات الجامعات مجحفة، غير أن المشكل ليس في التصنيف مشددا على ضرورة عدم الإستنقاص من الكفاءات الجزائرية.

وأفاد بن عبد الرحمان على هامش إجتماع الحكومة الذي انعقد اليوم الأربعاء بولاية تيسمسيلت، أنه:” لا يجب أن تفتح المكتبات والمخابر في الساعات الإدارية، أي من 8 إلى 4، بل يجب فتحها في المساء أيضا. لكي يحس الطلبة بالجزائر الجديدة المبنية على الحرية العلمية، في إطار قيم المجتمع”.

و أضاف ذات المتحدث بالقول، أن:” تصنيفات الجامعات مجحفة، لكن المشكل ليس في الذي يصنف، بل نحن من لا نتواصل مع هذه الشبكات”. داعيا إلى عدم الإستنقاص من الكفاءات الجزائرية. مؤكدا أنه عند المشاركة في مسابقات دولية، الجزائريين يكونون في المراتب الأولى.

كما شدد الوزير الأول ، على ضرورة تقريب الجامعة من الطالب. والابتعاد عن الجانب النظري، والتوجه للجانب التطبيقي، مؤكدا خلال تدشينه القطب 4000 مقعد بجامعة تيسمسيلت، أنه يجب إستغلال الغطاء النباتي لصناعة الأدوية. بالإضافوة كذلك إلى فتح تخصص بالصناعة الصيدلانية.

وأمر نفس المسؤول بضرورة الإبتعاد عن الجانب النظري، والتوجه للجانب التطبيقي. بالإضافة كذلك إلى ربط التخصصات في الجامعة مع خصائص ولاية تيسمسيلت، لخلق مناصب الشغل.

ليديا كبيش

معجب بهذه: إعجاب تحميل...