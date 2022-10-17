الوزير الأول يأمر ولاة الجمهورية باستقبال نواب البرلمان

قام الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمن، بتوجيه تعليمة إلى ولاة الجمهورية بخصوص تنظيم لقاءات واجتماعات دورية مع أعضاء مجلس الأمة ونواب المجلس الشعبي الوطني.

وأوضحت التعليمة، أن هذا القرار يأتي في إطار مخطط عمل الحكومة المنبثق عن برنامج رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، وذلك في إطار رؤية ترمي إلى التكفل بانشغالات المواطنين وتحسين مردودية الإدارة وبلوغ الأهداف المُسطرة.

وأكدت ذات النعليمة، أن الحوار والأعمال الجوارية على المستوى المحلي كفيلان بإقناع المواطنين بالانخراط في المسعى الذي بادرت به الحكومة الذي يهدف أساسا إلى لتلبية المطالب الأساسية للمواطنين وتعزيز الديمقراطية التشاركية وإرساء قواعد الشفافية والحكامة وتفادي المظاهرات العمومية التي من شأنها المساس بالنظام العام.

وشدّد الوزير الاول على ضرورة السهر على تنظيم لقاءات واجتماعات دورية كل شهر مع أعضاء مجلس الأمة ونواب المجلس الشعبي الوطني بصفتهم منتخبين ممثلين للولايات التي تشرفون عليها، تُخصص لرفع انشغالات وشكاوى المواطنين، من أجل اتخاذ الالجراءات الاستباقية للتكفل بها

كما أكد بن عبد الرحمن، على ضرورة موافاة السلطة الوصية ممثلة في وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية ببيانات تتعلق بالانشغالات التي تتم تسويتها من قبل مصالحكم، لكي تتكفل بدورها بلتخيصها قبل موافاتي بتقرير شهري شامل بشأنها”. مؤكدا على أهمية وضع هذه التعليمة حيز التنفيذ بكل صرامة وسرعة.

وجاء هذا القرار استجابة لمطالب النواب خلال مناقشة بيان السياسة العامة للحكومة، الذين طالبوا بضرورة أن تكون هناك لقاءات دورية تجمع بين أعضاء الولاة وأعضاء البرلمان بغرفتيه، تضيف ذات التعليمة.

ليديا كبيش