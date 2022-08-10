الوزير الأول: نسعى للذهاب قدما نحو آفاق جديد للتعاون الاقتصادي والاستثماري مع تركيا

الوزير الأول: نسعى للذهاب قدما نحو آفاق جديد للتعاون الاقتصادي والاستثماري مع تركيا

أكد الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان، أن الجزائر وتركيا تعملان على تجسيد مخرجات الاجتماعات التي قررها رئيسا الدولتين والذهاب نحو آفاق جديدة

وجاء ذلك في تصريح صحفي عقب مشاركته في حفل افتتاح الدورة الخامسة لألعاب التضامن الإسلامي بمدينة قونية التركية ممثلا لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، ولقائه بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان

وقال بن عبد الرحمان :”نسعى للذهاب قدما نحو آفاق جديدة في التبادلات الاقتصادية والتجارية والعلاقات الاستثمارية بين البلدين”

وأضاف الوزير الأول: “بلغت الرئيس التركي تحيات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون وإرادته في المضي نحو تكريس آفاق جديدة في العلاقات الجزائرية التركية”.

وللتذكير، فقد إستقبل أمس، رئيس جمهورية تركيا رجب طيب أردوغان الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان ممثل رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، في حفل افتتاح الدورة الخامسة لألعاب التضامن الإسلامي بمدينة قونيا.

ليديا كبيش

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