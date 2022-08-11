الوزير الأول: نستورد أكثر من 10 ملايير  دولار وعلينا تحقيق الأمن الغذائي بكوادر جزائرية

11 أغسطس، 2022
أفاد اليوم الخميس، الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان، أن :”تحقيق الأمن الغذائي الوطني هو استكمال للاستقلال، والجزائر تسير بخطى ثابتة وواعدة لتحقيقه”.
وقال بن عبد الرحمان، على هامش اشرافه على تدشين البنك الوطني للبذور  أن :”الظروف الجيوستراتيجية تفرض علينا العطاء أكثر لتحقيق الأمن الغذائي”،
وأضاف ذات المتحدث بالقول :”نستورد أكثر من 10 ملايير  دولار وعلينا تحقيق الأمن الغذائي بكوادر جزائرية نثق بها وكفانا  من الاستعانة بالخارج “
وتابع الوزير الأول قائلا:” نملك عديد الإمكانيات ولابد أن نستغلها لتجسيد الأمن الغذائي ولنكون مصدرين للأسواق العالمية”، مذكرا بأن الجزائر كانت خزان أوروبا في السابق واليوم مع الأسف أصبحت تحتل المرتبة الرابعة في قائمة المستوردين
وعن تدشين البنك الوطني للبذور، فأكد نفس المسؤول أنه يكرس مبدأ الأمن الغذائي للبلاد ببحوث وكفاءات جزائرية خالصة، مشيرا الى أن رئيس الجمهورية أولى أهمية كبيرة لتطوير البحوث قي مجال الفلاحة ونعمل على تكريس ذلك في هذا القطاع المهم.
رمزي أحمد توميات
11 أغسطس، 2022

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