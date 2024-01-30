الوزير الأول نذير العرباوي يستقبل وزير الداخلية التونسي

إستقبل الوزير الأول، نذير العرباوي، اليوم الثلاثاء، بقصر الحكومة، وزير الداخلية بالجمهورية التونسية، كمال الفقي، الذي يقوم بزيارة عمل إلى الجزائر في إطار انعقاد الدورة الأولى للجنة الثنائية لتنمية وترقية المناطق الحدودية المشتركة، حسب ما أورده بيان مصالح الوزير الأول.

و أعرب الجانبان خلال اللّقاء، عن ارتياحهما لعمق ومتانة أواصر الأخوة والتضامن التي تجمع البلدين والشعبين، تنفيذا للإرادة المشتركة التي تحدو قائدي البلدين، رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، ونظيره رئيس الجمهورية التونسية، قيس سعيد، والتنويه بالتوافق السياسي المشترك بشأن التعامل مع القضايا الإقليمية والدولية، حسب ذات المصدر.

كما تم استعراض مخرجات الدورة الأولى لهذه الآلية الثنائية، مع التأكيد على الحرص المشترك لتنفيذ مخرجاتها و ترقية مستوى التعاون الثنائي لاسيما في المناطق الحدودية المشتركة، لارساء شراكة فاعلة و دائمة بين البلدين، فضلا عن تعزيز التعاون الأمني الثنائي، خدمة للمصلحة المشتركة، وفق الرؤية المشتركة لقائدي البلدين.

للإشارة، فقد حضر اللّقاء وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، إبراهيم مراد.

شرف الدين عبد النور

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