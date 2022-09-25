الوزير الأول: ملامح النهوض الإقتصادي بدأت بالظهور لاسيما هذا المؤشر

قال اليوم الأحد الوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمان، :”أن ملامح النهوض بالاقتصاد الوطني بدأت تظهر من خلال المؤشرات التي كشف عنها الرئيس تبون بالأمس، خصوصا مؤشر التوازن التجاري”.

و كشف بن عبد الرحمان خلال إشرافه على اختتام لقاء الحكومة_ولاة، أن الميزان التجاري حقق فائضا تجاريا بقيمة 14 مليار دولار. وذلك بفضل جملة من التدابير التي قامت بها الحكومة لانعاش الاقتصاد الوطني.

وأكد ذات المتحدث، على أو هناك تحسن في سعر صرف العملة الوطنية، يعود الى تحسن الاداء الاقتصادي، وحكمة الرئيس في تسيير شؤون الدولة، مشيرا إلى أن برنامج الرئيس لم يكن اعتباطيا، بل كان مبني على معطيات حقيقية.

ومن جهة أخرى، أكد الوزير الأول أن الحكومة تسعى الى حماية المنتوج والانتاج الوطني، مشددا على ضرورة تطهير فاتورة الاستيراد، بعدما كان هناك استيراد لكل من هب ودب .

كما أكد بن عبد الرحمان، أن هناك عوائق سلبية تؤثر على السيرورة المحلية، مشددا على ضرورة تدارك العديد من الفوارق، بالإضافة إلى مراجعة قانون البلدية والولاية

رمزي أحمد توميات

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