الوزير الأول: لسنا ضد الاستيراد والجزائر بصدد تحقيق قيمة 7 مليار دولار من الصادرات مع نهاية 2022

20 أكتوبر، 2022

أشرف صبيحة اليوم الخميس، الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان، على افتتاح منتدى التصدير، المنظم من طرف مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري.

وقال بن عبد الرحمان:” لسنا ضد الاستيراد ولكن نريد الاستيراد الذي يكمل حاجيات الاقتصاد الوطني”، كاشفا أن الجزائر بصدد تحقيق قيمة 7 مليار دولار من الصادرات مع نهاية سنة 2022.

وكشف ذات المتحدث، أن الاستراتيجية المنتهجة في التصدير مكنتنا ولأول مرة من تحقيق 5 مليار دولار صادرات، مضيفا بالقول:” نعمل على إزالة كل المعوقات التي تقف في وجه المتعاملين الاقتصاديين “.

كما تابع الوزير الأول قائلا :”سنعمل جميعا على مرافقة كل المتعاملين الاقتصاديين ومساعدتهم”.

رمزي أحمد توميات

20 أكتوبر، 2022

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