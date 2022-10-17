الوزير الأول في اليوم الوطني للهجرة: “تاريخنا المجيد الذي نفتخر به منه نقتدي لبناء جزائر جديدة”

الوزير الأول في اليوم الوطني للهجرة: “تاريخنا المجيد الذي نفتخر به منه نقتدي لبناء جزائر جديدة”

وقف اليوم الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان دقيقة صمت ترحما على أرواح شهداء مظاهرات 17 أكتوبر 1961، بمناسبة اليوم الوطني للهجرة.

واحتضن مدخل قصر الحكومة هذه الوقفة التي شارك فيها اطارات ومستخدمو الوزارة الأولى ووزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية.

كما كتب الوزير الأول على حسابه في التويتر على المناسبة قائلا: ” 61 عاما مرّت على هذا الحدث المفصلي الذي ترجم عمق التلاحم بين الجزائريين في الداخل والخارج مشكلا نسيجا وطنيا في وجه الاحتلال.

وأضاف بن عبد الرحمان ” نقطة تحول في مسار ثورتنا جعلت المجتمع الدولي يقرّ بعدالة القضية الجزائرية وتدويلها في أجندة منظمة الأمم المتحدة”.

وأكّد الوزير الأول أن تاريخنا المجيد الذي نفتخر به منه نقتدي لبناء جزائر جديدة.

ش.ن

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