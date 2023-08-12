الوزير الأول: شبكة الطرق بالجزائر تتعدى 141 ألف كلم بفرق شاسع عن دول الجوار

الوزير الأول: شبكة الطرق بالجزائر تتعدى 141 ألف كلم بفرق شاسع عن دول الجوار

كشف الوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمان، أن شبكة الطرق في الجزائر تبلغ أزيد من 141 ألف كلم، منها 9 آلاف من الطرق السريعة وتتمتع كلها بمعايير عالمية.

وجاء ذلك في تصريحات صحفية لبن عبد الرحمن على هامش تدشين المقطع المتبقي من الطريق السيار شرق-غرب بالطارف.

وقال الوزير الأول :” ان الفرق شاسع بين شبكات الطرق في الجزائر وفي دول الجوار الأربعة، والتي لا تتعدى الـ100 ألف كلم”.

كما أشار نفس المسؤول إلى أنه يجب التذكير في كل مرة، بالمقدروت الهائلة التي تملكها الجزائر. وكذا التذكير بجهود التنمية الجزائرية.

في حين أكد بن عبد الرحمان على أن حكومته ماضية في تجسيد برنامج رئيس الجمهورية، بإنجاز السكك الحديدية بالجنوب، والطريق السريع الجديد في الهضاب.

وذكر ذات المتحدث بصعوبة إنجاز هذا الصرح العظيم، خاصة فيما يتعلق بالأنفاق. لذلك شدد على ضرورة الصيانة الدورية للطرقات.

وشدد الوزير الأول على ضرورة إحترام الأوزان في الطرقات، من قبل ناقي السلع بين الشرق والغرب، لأن تجاوز الأوزان يؤثر على أرضية الطرقات.

رمزي أحمد توميات

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