الوزير الأول: تحقيق الأمن الغذائي والصحي والطاقوي من أولويات الحكومة

20 أكتوبر، 2022
أكد اليوم الخميس الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان، على أن الحكومة ستعمل مع نهاية 2023 إلى تغطية احتياجات البلاد من السكر والزيت، وذلك من خلال الإنتاج الوطني.
وأبرز بن عبد الرحمان، خلال إشرافه على افتتاح منتدى التصدير، أن الجزائر تتجه بخطى واقعية لتنويع الاقتصاد الوطني، مشددا على أن تحقيق الأمن الغذائي والصحي والطاقوي من أولويات الحكومة.
من جهة أخرى، كشف الوزير الأول، عن إتمام إجراءات فتح وكالات بنكية في أوروبا وإفريقيا قبل نهاية 2022، مؤكدا على أن النظام المعلوماتي للجمارك سيكون جاهزا قبل نهاية السنة الجارية.
هذا وقد أشرف اليوم الخميس، الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان، على افتتاح منتدى التصدير، المنظم من طرف مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري.
رمزي أحمد توميات
20 أكتوبر، 2022

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