الوزير الأول: المؤسسات الجزائرية اكتسبت قدرات تقنية كبيرة في مجال الأشغال العمومية

أكد اليوم الإثنين، الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان، أن المؤسسات الجزائرية في مجال الأشغال العمومية اكتسبت قدرات تقنية كبيرة، ستسمح لها بالظفر بمشاريع في الخارج.

وأوضح بن عبد الرحمان في كلمة قرأها وزير الأشغال العمومية والري والمنشآت القاعدية، لخضر رخروخ، نيابة عن بن عبد الرحمان، خلال افتتاح الطبعة الـ18 للصالون الدولي للأشغال العمومية، أن المؤسسات الجزائرية تتمتع بإمكانيات وقدرات تقنية هائلة اكتسبتها طوال ستين سنة من الانجازات.

مما سيمسح لها بالظفر بمشاريع في الخارج، ويأتي ذلك، تماشيا مع إرادة تنويع الاقتصاد الوطني في جزائرنا الجديدة، يضيف ذات المتحدث.

كما أبرز الوزير الأول الدور الذي يلعبه قطاع الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية كركيزة للاقتصاد ومحرك للتنمية بامتياز، مؤكدا أن الدولة التي تتميز بتطورها وأدائها الاقتصادي هي التي تمتلك شبكات للبنية التحتية كثيفة وفعالة، تشارك في هيكلة وتهيئة إقليمها وتسهيل عملية التبادلات وحركة التنقل الاشخاص والبضائع.

مما يضمن تنمية فعالة ومستدامة تجعلها مؤهلة للدخول في مجال المنافسة على المستويين الإقليمي والدولي، يضيف بن عبد الرحمان.

رمزي أحمد توميات

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