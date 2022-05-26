ذكر اليوم الخميس، الوزير الاول، أيمن بن عبد الرحمان، بأن اطلاق القناة الوطينة البرلمانية، جاء التزاما لتعهدات رئيس الجمهورية واضافة نوعية للصرح الاعلامي”.

وقال بن عبد الرحمان، لدى القائه لكلمة خلال اشرافه على الانطلاق الرسمي للقناة، أن :”هذه الأخيرة ستكرس المقاربة التشاركية، في تكريس ديمقراطية جزائرية”.

وفي هذا الصدد، أبرز ذات المتحدث أن هذا الصرح الاعلامي هو تصويب للاختلالات التي ظل يعاني منها الاتصال المؤسساتي البرلماني بغرفتيه.

وقال الوزير الأول أنه :” من اليوم فصاعدا يمكن للمواطنين متابعة كل النشاطات والنقاشات الدائرة بمجلس الأمة والمجلس الشعبي الوطني”، مضيفا بالقول:”ننتظر من القناة البرلمانية منبرا يكرس تعددية الراي والفكر داخل السلطة التشريعية”.

وأوضح نفس المسؤول أن القناة ستساهم في مد جسور الثقة بين الناخب والمنتخب والاصغاء الى الاخر مهما كانت توجهاته ومشاربه سعيا لبناء جزائر جديدة، مبرزا أن التحديات التي يواجهها الاعلام الوطني يجعل الوقوف للتقييم وتطوير خدمته العمومية.

كما أكد بن عبد الرحمان على أن الحكومة بتوجهات من الرئيس تعمل على اعادة تنظيم مجال السعي البصري بكل وسائطه لاداء مهامه في سياق نتشر فيه الاشاعات والاخبار الكاذبة والزائفة.

ليديا كبيش

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