الوزير الأول: الجزائر ستبقى ثابتة على نهجها لمناصرة القضايا العادلة في العالم

17 مايو، 2022

قال اليوم الثلاثاء، الوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمان، أنه:” في كل العالم لم يستطع أي أحد أن يقف مكتوف الأيدي أمام ما كان يعيشه الجزائريون إبان الثورة”، مشددا على أن الجزائر ستبقى ثابتة على نهجها لمناصرة القضايا العادلة في العالم.

وأوضح بن عبد الرحمان، أن أصدقاء الثورة ينتصرون لحقوق المظلومين المستضعفين، سواء كانوا من أصدقاء الثورة أو حلفائها من الشعوب والحكومات التي أعطى الثورة صبغتها العالمية، مشددا أنها لم تكن مجرد انتفاضة كما كان يروج لها من بعض الأطراف.

وأبرز ذات المتحدث، أن الثورة التحريرية ثورة إنسانية، دافعت عن الحقوق الطبيعية كالحق في الحياة، الأمر الذي قابله الاستعمار المستدمر الذي مارس جرائم كبيرة.

كما شدد الوزير الأول على أن الجزائر ستبقى ثابتة على نهجها لمناصرة القضايا العادلة في العالم، لاسيما تصفية الاستعمار في آخر مستعمرة في افريقيا القضية الصحراوية العادلة و كذا القضية الفلسطينية عاصمتها القدس الشريف.

و أكد بن عبد الرحمن، على أن الجزائر تبقى كما كانت رمزا للحرية لمناصرة القضايا العادلة في العالم التي مكنت الشعب من تقرير مصير. ومساندة حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.

ليديا كبيش

17 مايو، 2022

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