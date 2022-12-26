الوزير الأول: الجزائر تحرص على أن تولي عناية فائقة لمجمل القضايا التي تهم مصلحة المواطن العربي

الوزير الأول: الجزائر تحرص على أن تولي عناية فائقة لمجمل القضايا التي تهم مصلحة المواطن العربي

قال اليوم الإثنين الوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمان، ان :”الجزائر تحرص على أن تولي عناية فائقة. لمجمل القضايا التي تهم مصلحة المواطن العربي، و تؤكد على ضرورة العمل العربي المشترك”.

وأكد بن عبد الرحمان خلال إشرافه على الدورة الثالثة لمؤتمر وزراء والقيادات المسؤولة عن التعليم التدريب الفني والمهني في الوطن العربي، على أن الجزائر حكومة وشعبا تحرص على أن تولي عناية فائقة لمجمل القضايا التي تهم مصبحة المواطن العربي.

وأوضح ذات المتحدث أن من بينها المهمة المنوطة بالألكسو باعتبارها إحدى المنظمات المتخصصة والتي تعنى بالخصوص بالنهوض بالثقافة العربية وتطوير مجالات التربية والثقافة والعلوم. على المستويين الإقليمي والقومي والتنسيق المشترك بين الدول العربية الأعضاء والمتمثلة أساسا في العمل على رفع مستوى الموارد البشرية.

كما أكد الوزير الأول على أن التعليم و التدريب الفني ركيزة لتوفير الموارد البشرية المؤهلة للدول العربية مشيرا إلى أن قطاع التكوين المهني يحظى بمكانة مهمة ضمن الإستراتيجية التنموية لبلادنا.

رمزي أحمد توميات

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