الوزير الأول: الجزائر بوابة إفريقيا ضمن الشراكة الافريقية-الروسية

قال مساء الجمعة، الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان :”أن الجزائر بوابة إفريقيا ضمن الشراكة الإستراتيجية مع روسيا.

وجاء ذلك في تصريح صحفي على هامش مشاركته ممثلا لرئيس الجمهورية في أشغال القمة الثانية روسيا-إفريقيا ومنتداها الاقتصادي والإنساني.

وأكد بن عبد الرحمان أن زيارة رئيس الجمهورية لروسيا في جوان الفارط. والتي سمحت بتوقيع إعلان الشراكة الإستراتيجية الجزائرية-الروسية المعمقة. أعطت دفعا كبيرا للعلاقات الثنائية، ما يجعل الجزائر بوابة للولوج إلى إفريقيا.

وقال ذات المتحدث: “نحن نعمل على هذه المقاربة التي وضعها رئيس الجمهورية ونظيره الروسي. للمضي نحو تكريس الشراكة المعمقة”، مذكرا بأن الجزائر هي ثاني شريك تجاري لروسيا في إفريقيا.

كما أشار الوزير الأول، إلى المؤشرات الايجابية التي سجلها الاقتصاد الجزائري، على وجه الخصوص ارتفاع الدخل الفردي إلى 4800 دولار. فيما قدر الناتج الداخلي الخام ب 255 مليار دولار مع نمو قياسي قد يتجاوز في 2023 نسبة 5 بالمائة مع عدم وجود مديونية خارجية.

وتأتي هذه المؤشرات بفضل الحركية الاقتصادية التي تعرفها الجزائر في سياق الإجراءات التي اتخذتها الدولة والى دور قانون الاستثمار الجديد الذي سمح باعتماد مشاريع تتعدى قيمتها 2ر7 مليار دولار ما سيمكن من خلق 50 ألف منصب شغل.

كما تجدر الإشارة إلى أن الوزير الأول قام بزيارة لجناح الجزائر المنظم في إطار المعرض الدولي المقام بمناسبة قمة روسيا-إفريقيا ومنتداها الاقتصادي والإنساني.

ودعا نفس المسؤول، المتعاملين المشاركين في المعرض الى الاستثمار في مختلف القطاعات واغتنام الإمكانيات التي يتمتع بها الاقتصاد الوطني لاسيما في مجال الخدمات لافتا إلى القدرات الكبيرة التي تتمتع بها الجزائر. لاسيما في مجال السياحة والتكنولوجيات الرقمية في خلق الثروة ومناصب الشغل.

وأكد بن عبد الرحمن أن السلطات العمومية وفرت كافة التسهيلات واتخذت جملة من التدابير التحفيزية لصالح المؤسسات المصدرة مشيرا إلى استحداث المجلس الأعلى للمصدرين “قريبا” للتكفل بانشغالات المتعاملين في مجال التصدير.

رمزي أحمد توميات

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