أفاد الوزير الأول وزير المالية أيمن بن عبد الرحمان :” أن الاحتفال بيناير هو احياء لتراثنا الأصيل ليتجذر أكثر في مجتمعنا كأحد مقومات الشخصية الجزائرية”.

وقال بن عبد الرحمان في رسالة تهنئة بمناسبة حلول السنة الأمازيغية 2972، : “تحل علينا السنة الأمازيغية الجديدة 2972، والاحتفاء بيناير، على خطى آبائنا وأجدادنا، له طعم خاص”.

وأضاف الوزير الأول بالقول: “إنه إحياء لتراثنا الأصيل ليتجذر أكثر في مجتمعنا كأحد مقومات الشخصية الجزائرية، وكتعبير عن التنوع الثقافي لبلدنا”.

كما تابع نفس المسؤول قائلا : “أسڤَّاس أمڤّاز، أسڤّاس أمربوح للجزائريين بالداخل والمهجر، وأتضرع إلى الله تعالى أن يكون العام حاملا للخيرات والبركات علينا جميعا”.

رمزي أحمد توميات

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