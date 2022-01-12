الوزير الأول: الاحتفال بيناير هو احياء لتراثنا الأصيل
أفاد الوزير الأول وزير المالية أيمن بن عبد الرحمان :” أن الاحتفال بيناير هو احياء لتراثنا الأصيل ليتجذر أكثر في مجتمعنا كأحد مقومات الشخصية الجزائرية”.
وقال بن عبد الرحمان في رسالة تهنئة بمناسبة حلول السنة الأمازيغية 2972، : “تحل علينا السنة الأمازيغية الجديدة 2972، والاحتفاء بيناير، على خطى آبائنا وأجدادنا، له طعم خاص”.
وأضاف الوزير الأول بالقول: “إنه إحياء لتراثنا الأصيل ليتجذر أكثر في مجتمعنا كأحد مقومات الشخصية الجزائرية، وكتعبير عن التنوع الثقافي لبلدنا”.
كما تابع نفس المسؤول قائلا : “أسڤَّاس أمڤّاز، أسڤّاس أمربوح للجزائريين بالداخل والمهجر، وأتضرع إلى الله تعالى أن يكون العام حاملا للخيرات والبركات علينا جميعا”.
رمزي أحمد توميات