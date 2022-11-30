الوزير الأول: استفادة 17 قطاع وزاري من أغلفة مالية لإنجاز مشاريع تنموية هامة بتيسمسيلت

كشف الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان، اليوم الأربعاء بتيسمسيلت، أن 17 قطاعا وزاريا بالولاية استفاد من أغلفة مالية قدرت بـ100 مليار دينار، من أجل إنجاز حافظة من المشاريع .

وحددت هذه المشاريع بـ90 مشروعا تم تسجيلها خلال اجتماع الحكومة المنعقد اليوم بمقر الولاية، وتجسيد النمو وتحقيقه كما أراده الرئيس تبون.

وكشف بن عبد الرحمان في تصريح عقب انتهاء الاجتماع الحكومي، أن أول قطاع استفاد من عدد هام من المشاريع هو قطاع الاشغال العمومية وقطاع المياه و المنشآت الكبرى، من أجل فك العزلة بصفة نهائية عن الولاية وتوصيل المياه وضمان توفير المياه الصالحة اللشرب ومياه الري، وهو ما اعتبره الوزير الأول واحدة من اولويات واهداف الدولة.

كما أكد ذات المتحدث أن قطاعات أخرى استفادت من أغلفة مالية، ابرزها قطاع السياحة، الفلاحة والتنمية الريفية، الثقافة، التعليم العالي، التربية الوطنية الداخلية والجماعات المحلية.

ولخص الوزير الأول في حديثه التخلف التنموي بالولاية، في عدم توفرها على مقر اداري يليق بها، ولأجل ذلك تسجيل عملية انجاز مجمع اداري يضم ولاية تيسمسيلت بمختلف مرافقها الادارية.

كما كشف بن عبد الرحمان أن قطاعات اخرى استفادت من اغلفة مالية خاصة البيئة والطاقات المتجددة والطاقة والمناجم، حيث سجلت مشاريع هامة على هذه المستوى.

وتابع ذات المتحدث قائلا:”وضعنها خلال انتهاء اجتماع الحكومة ورقة طريق للمتابعة الصارمة لكل المشاريع المسجلة لتجسيدها في مدى لا يتجاوز 36 شهرا خاصة فيما يخص مشاريع الطرقات التي تعاني منها الولاية”.

أما بخصوص اشكالية العقار، كشف الوزير الأول عن وضع لجنة مشتركة بين وزارات الداخلية والفلاحة والمالية من اجل رفع العراقيل واعادة النظر في الاراضي الفلاحية والغابية من اجل ادماجها ضمن المشاريع التنموية، مردفا بالقول: “سوف نعطي الولاية مساحات جديدة لتجسيد المشاريع المسجلة”.

في المقابل، أكد الوزير الأول على أن مشاريع اخرى ستضاف الى حافظة المشاريع المسجلة حاليا، تجسيدا للمقاربة التي تبناها رئيس الجمهورية.

رمزي أحمد توميات

معجب بهذه: إعجاب تحميل...