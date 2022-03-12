الهيئة الصحراوية لمناهضة الاحتلال المغربي تدين تجسس الرباط على أمينتو حيدار

12 مارس، 2022

أصدرت الهيئة الصحراوية لمناهضة الاحتلال المغربي بيانا ندمت من خلاله باستعمال النظام التوسعي المغربي برنامج التجسس الاسرائيلي بيغاسوس للتجسس على رئيستها، المدافعة الصحراوية عن حقوق الإنسان، أمينتو حيدار

ودعت الهيئة المنتظم الدولي لفرض حضر تصدير وبيع ونقل واستخدام برمجيات تقنية المراقبة لنظام الاحتلال المغربي بسبب استعمالها للمزيد من قمع الحريات بالصحراء الغربية.

وثمن البيان كشف منظمة العفو الدولية، وفريقها التقني، لهذه الجريمة الجديدة التي ارتكبها نظام الاحتلال ضد الناشطة الحقوقية الصحراوية، محملا في ذات الوقت الشركة الاسرائ يلية المسؤولة عن بيع برنامج بيغاسوس المسؤولية أيضا عن هذا الانتهاك.

ليديا كبيش

12 مارس، 2022

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