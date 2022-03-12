أصدرت الهيئة الصحراوية لمناهضة الاحتلال المغربي بيانا ندمت من خلاله باستعمال النظام التوسعي المغربي برنامج التجسس الاسرائيلي بيغاسوس للتجسس على رئيستها، المدافعة الصحراوية عن حقوق الإنسان، أمينتو حيدار

ودعت الهيئة المنتظم الدولي لفرض حضر تصدير وبيع ونقل واستخدام برمجيات تقنية المراقبة لنظام الاحتلال المغربي بسبب استعمالها للمزيد من قمع الحريات بالصحراء الغربية.

وثمن البيان كشف منظمة العفو الدولية، وفريقها التقني، لهذه الجريمة الجديدة التي ارتكبها نظام الاحتلال ضد الناشطة الحقوقية الصحراوية، محملا في ذات الوقت الشركة الاسرائ يلية المسؤولة عن بيع برنامج بيغاسوس المسؤولية أيضا عن هذا الانتهاك.

ليديا كبيش

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