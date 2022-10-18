النيابة العامة تأمر بفتح تحقيق حول انفجار سطيف

أمرت اليوم الثلاثاء، النيابة العامة بمجلس قضاء سطيف، بفتح تحقيق ابتدائي لمعرفة أسباب انفجار الغاز الذي أودى بحياة رضيع بقرية الضعفة ببلدية البابور.

وأصدرت النيابة العامة بيانا بخصوص الحادثة، جاء فيه:” أنه تم تسجيل انفجار للغاز بمسكن فردي بقرية الضعفة ببلدية البابور، نتج عنه انهيار كلي للمسكن الأرضي ووفاة رضيع يبلغ من العمر 17 شهرا. بالإضافة إلى إصابة فتاة تبلغ من العمر 4 سنوات بحروق متفاوتة الخطورة حُولت إلى مستشفى عين لكبيرة، وكذا والدتها 27 سنة والتي أصيبت بحروق من الدرجة الثانية تم تحويلها إلى مستشفى الدويرة الجزائر العاصمة”.

كما أمرت النيابة العامة، بفتح تحقيق ابتدائي ثاني حول مدى سلامة الأجهزة الكهرومنزلية المستعملة بالمنزل الذي تعرض للانفجار.

وللتذكير، فإن مصالح الحماية المدنية، قد سجلت صبيحة اليوم، وفاة رضيع بالغ من العمر 17 شهرا، وإصابة أم وابنتها بحروق بدرجات متفاوتة الخطورة، إثر انفجار وقع على الساعة الثامنة و24 دقيقة في منزل فردي ريفي بقرية الضعفة بلدية بابور شمال سطيف.

ليديا كبيش

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