كشف اليوم الإثنين النقيب عبد الله نقاش، من السرية الإقليمية لأمن الطرقات للدرك الوطني بزرالدة، أن 80 بالمائة من حوادث المرور سببها السائقون.

وأوضح نقاش لدى حلوله ضيفا على الإذاعة الوطنية، أن عدم إحترام قانون المرور وسلوكيات السائق غير السوية ساهمت كثيرا في ارتفاع حوادث المرور خاصة في ظل غياب الثقافة المرورية.

وقال ذات المتحدث أن:” السرعة المفرطة تسببت خلال الثلاثي الأول من سنة 2022 في 19 حادث، في حين المناورات الخطيرة تسببت في 14 حادث، قطع الطريق دون حذر تسببت في 13 حادث وعدم إحترام المسافة الأمنية تسببت في 11 حادث”

وكشف ضيف الاذاعة أن وحدات المجموعة الإقليمية للدرك الوطني للجزائر العاصمة سجلت خلال الثلاثي الأول من السنة الجارية، 90 حادث مرور منها 18 حادث مميت للمرور نتج عنه 19 قتيل و 50 حادث جسماني نتج عنه 80 جريح و22 حوادث مادية.

و بمناسبة شهر رمضان، كشف نقاش أن قيادة الدرك الوطني نظمت حملة تحسيسية وطنية للوقاية من حوادث المرور تحت شعار “لرمضان آمن سوقوا بحذر”، والتي انطلقت يوم 3 أفريل الجاري وتستمر إلى غاية 23 من نفس الشهر.

رمزي أحمد توميات

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