الموافقة على 45 عرضا تقنيا يتعلق بـ19 موقع منجمي عبر عدة ولايات

وافقت الوكالة الجزائرية للنشاطات المنجمية على 45 عرضا تقنيا من بين الـ50، و جرت الجلسة العلنية لفتح الأظرفة بمقر وزارة الطاقة الجزائرية بحضور المكتتبين ومحضر قضائي، وممثلين عن الصحافة الجزائرية، حيث استلمت في إطار المناقصة الوطنية والدولية للمزايدة العلنية لمنح 19 ترخيصا منجميا لاستكشاف عديد أنواع المعادن.

و صرح رئيس الوكالة الجزائرية للنشاطات المنجمية، إسماعيل الجوزي، أن هذه الدورة الـ53 تخص مواقع منجمية خاصة بالرخام ورمل السيلكا والحجر الجيري، والغرانيت والرمل الأصفر والطين الصلصالي والرمل، التي تقع في الولايات الآتية : تمنراست، تبسة، تيميمون، برج باجي مختار، ومسيلة، تلمسان، معسكر، ورقلة، بومرداس، خنشلة، سوق أهراس، ميلة وغليزان.

و كشف الجوزي، بأنه قد تمت دعوة مكتتبي العروض التقنية المقبولة طبقا لأحكام دفتر الأعباء، لتقديم عروضهم المالية في 20 ديسمبر المقبل، مضيفا بخصوص هذه المناقصة انه تم سحب 71 دفتر أعباء، بالنسبة للمواقع المنجمية الــ 19 الموزعة على 13 ولاية، و أنه قد تم الاكتتاب لـ 11 موقعا من بين المواقع المنجمية الـ 19.

حورية سعداوي

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