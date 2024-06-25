المنظمة الوطنية للصحافيين الجزائريين تٌبرم اتفاقيات هامة لصالح قطاع السياحة والإعلاميين

وقّعت المنظمة الوطنية للصحافيين الجزائريين إتفاقية تعاون مع خمس مؤسسات فندقية وسياحية تحت وصاية وزارة السياحة والصناعة التقليدية، لفائدة المنخرطين بالمنظمة من الأسرة الإعلامية.

وأفاد بيان وقّعه رئيس المنظمة سليمان عبدوش، أنّ هذه الإتفاقية تأني كمساهمة فاعلة من المنظمة الوطنية للصحافيين الجزائريين، في تحقيق الترويج الفعال للسياحة في الجزائر والتي تدخل في صميم سياسة التزامات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون ، حيث يعد تطوير وإنعاش قطاع السياحة وهذا لتأخذ الجزائر المكان السياحية التي تستحقها بالنظر للإمكانات الكبيرة التي تزخر بها بلادنا، وتساهم المنظمة في الدفع بالإعلام السياحي كعنصر جذب سياحي فاعل.

وكشفت المنظمة الوطنية للصحافيين الجزائريين أن إتفاقية التعاون التي تمّ إبرامها رفقة كل من مؤسسات الديوان الوطني للسياحة، مجمع فندقة، سياحة وحمامات معدنية، شركة الاستثمار للفندقة، الديوان الوطني للجزائري للسياحة، الفيدرالية الوطنية للفندقة والسياحة، تتيح للصحافيين امتيازات وفرص تفضيلية.

كما أكّدت المنظمة الوطنية للصحافيين الجزائريين أن أبوابها مفتوحة للانخراط وأنها في خدمة كل الصحافيين ومهنيي القطاع عبر كل ولايات الوطن، دعما لتوحيد الجهود وللمساهمة الفاعلة في خدمة الاعلام و الوطن.

ش.ن