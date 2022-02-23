المملكة المتحدة تجدد التأكيد على موقفها من قضية الصحراء الغربية

جددت وزارة الشؤون الخارجية البريطانية، التأكيد على موقفها من قضية الصحراء الغربية والحل السلمي للنزاع بين جبهة البوليساريو والمغرب في إطار الأمم المتحدة الذي يضمن للشعب الصحراوي حقه في ممارسة تقرير المصير.

وحسب بيان لوكالة الأنباء الصحراوية، فقد جاء ذلك خلال إستقبال وفد من جبهة البوليساريو، بوزارة الخارجية والتعاون والكومنولث، يرأسه أبي بشرايا البشير، عضو الأمانة الوطنية المكلف بأوروبا والإتحاد الاوروبي.

ووفقا للمصدر فقد أطلع الوفد الصحراوي، المسؤولين البريطانين على آخر المستجدات المتعلقة بالنزاع في الصحراء الغربية على ضوء إستئناف الحرب إثر خرق جيش الإحتلال المغربي لوقف إطلاق النار في منطقة الگرگرات، ثم تعيين الأمين العام للأمم المتحدة لمبعوثه الجديد وزيارته مؤخرا إلى المنطقة.

وبعد تعرضه إلى أزمة حقوق الإنسان الخطيرة في الأراضي المحتلة والإستغلال غير القانوني للثروات الطبيعية، دعا السفير الصحراوي، الحكومة البريطانية إلى لعب دور إيجابي على مستوى مجلس الأمن وكذا مجموعة أصدقاء الصحراء الغربية للضغط على دولة الإحتلال المغربي للإنصياع للشرعية الدولية والإلتزام بالإتفاقيات التي وقع عليها مع جبهة البوليساريو لإجراء استفتاء لتقرير المصير في الصحراء الغربية.

ليديا كبيش

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