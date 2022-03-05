الممثل الدائم للجزائر لدى الامم المتحدة : المغرب ينشئ صناعة للاكاذيب

أكد الممثل الدائم للجزائر لدى الامم المتحدة بالعاصمة السويسرية جنيف، لزهر سوالم أن المغرب يتلاعب بالرأي العام الدولي ويحرف الحقائق بخصوص احتلاله العسكري للصحراء الغربية كما انه أنشأ صناعة للأكاذيب.

و ندد سوالم بممارسات المملكة والتعتيم الاعلامي الذي تفرضه لحجب الأحداث الراهنة في البلد الذي يشهد منذ أسابيع “خروج المتظاهرين في الفضاءات العمومية على مستوى 50 مدينة مغربية تنديدا بالنهب والظلم الاجتماعي، مطالبين بالتغيير”.

وشدد ذات المتحدث على أن هذه المملكة غير الدستورية لا تنفك تزور تقاريرها بما فيها المتعلقة بحقوق الأنسان، موضحا أن المغرب يزور الحقائق المترتبة عن الاحتلال العسكري للإقليم (الصحراء الغربية) الذي لا يملك أي سند ملكية له، ويتلاعب بالرأي العام الدولي ويقمع بعنف معارضيه ويتجسس على حلفائه”.

وقال الدبلوماسي الجزائري:”خلاصة القول هو أن المغرب شيد صناعة أكاذيب لينال رضا من يحمونه قصد دعم تقاعس الهيئات التداولية والعقابية للأمم المتحدة مثلما هو الأمر عليه منذ أربعة عقود”.

كما أبرز السوالم أن هذا التكالب على الجزائر مرده إلى أنها كانت دائما متمسكة بالشرعية الدولية ومتضامنة مع الشعب الذي يرفض الاحتلال وسياسة الأمر الواقع للاستعمار، داعيا إلى ايقاظ الضمائر للتأكيد على مسؤوليتنا الجماعية قصد وضع حد لتصرفات المغرب الذي يمارس اعتداءً ممنهجا.

رمزي أحمد توميات

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