الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس الجمهورية بعيد الاستقلال

5 يوليو، 2023

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، برقية تهنئة، لرئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، بمناسبة ذكرى الاستقلال.

وأعرب الملك سلمان، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لرئيس الجمهورية، ولحكومة وشعب الجزائر اطراد التقدم والازدهار.

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء. برقية تهنئة، لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، رئيس بمناسبة ذكرى الاستقلال.

وأعرب ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لرئيس الجمهورية ولحكومة وشعب الجزائر المزيد من التقدم والإزدهار.

ليديا كبيش

5 يوليو، 2023

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