الملك السعودي وولي العهد يهنئان الجزائر بذكرى اندلاع الثورة التحريرية

بعث الملك السعودي سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة، لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون بمناسبة الذكرى الستين 68 لاندلاع الثورة التحريرية

وعبر العاهل السعودي عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الشقيق اطراد التقدم والازدهار.

ومن جانبه، بعث الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة، بذات المناسبة.

وأعرب ولي العهد السعودي عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لرئيس الجمهورية، ولحكومة وشعب الجزائر.

رمزي أحمد توميات

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