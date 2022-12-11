المكتبة الرقمية صندوق مغلق لحفظ تاريخ الجزائر

11 ديسمبر، 2022

أعلن اليوم الأحد، وزير المجاهدين ” العيد ربيقة ” بمناسبة احياء مظاهرات 11ديسمبر، عن مشروع انشاء مكتبة رقمية تاريخية، تعمل على تخزين و أرشفة مختلف الكتب والأعمال العلمية والأطروحات التي تحمل في طياتها تاريخ أمة جزائرية عريقة الأمجاد.

وفي تصريح وزير المجاهدين لوكالة الأنباء الجزائرية ، بين أن التطورات الحاصلة في المجال الرقمي من شأنها أن تساهم في حفظ الشهادات الحية للمجاهدين و كل من يملك معلومات تغني تاريخ الجزائر ، كما ستعمل هذه التقنية على توفير قاعدة بيانات تقمع كل محاولات التزييف و المساس بالحقائق التاريخية.

وفي ذات السياق، أكد وزير المجاهدين ، أن الأعمال في المجال التاريخي جد قيمة ولازالت متواصلة من خلال جهود بعض المؤرخين و الصحفيين من الدول العربية الشقيقة في تدوين تاريخ و أصالة البلد الجزائري.

أما عن مظاهرات 11 ديسمبر 1960، صرح العيد ربيقة “إننا نقف عند واحدة من المحطات والملاحم البطولية التي أسست لتاريخنا المعاصر والتي أشهر فيها الشعب الجزائري عزمه على تقرير مصيره وانتزاع سيادته وحريته مهما كان الثمن”.حسب ذات المصدر.

وبخصوص إحياء هذه المناسبات التاريخية والأعياد الوطنية، فقد أبرز من خلالها سعيهم للتعريف بأهم الوقائع و الأحداث التي عايشتها الأمة الجزائرية في أوقات مضت .

ش.ن

11 ديسمبر، 2022

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