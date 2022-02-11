المفتش العام لمصالح الشرطة يعرض الحصيلة السنوية لنشاطات المصالح العملياتية لسنة 2021

أشرف المفتش العام للمصالح بالمديرية العامة للأمن الوطني، المراقب العام للشرطة أرزقي حاج السعيد، صبيحة أمس، الخميس 10 فيفري 2022، بالمدرسة العليا للشرطة” علي تونسي”، على تنشيط ندوة صحفية عرض من خلالها حصيلة نشاطات المصالح العملياتية للأمن الوطني خلال سنة 2021.

ورد المراقب العام للشرطة أرزقي حاج السعيد، على أسئلة ممثلي وسائل الإعلام الوطنية والأجنبية التي تمحورت أساسا حول المسائل المرتبطة بالجريمة المنظمة، الجرائم السيبرانية، كوفيد 19، ظاهرة عصابات الأحياء، حوادث المرور والمخدرات .

ش.ن

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