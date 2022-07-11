المصلحة المركزية لمكافحة الإتجار غير المشروع بالمخدرات تحجز 74672 قرص مهلوس من نوع بريغابالين

11 يوليو، 2022

تمكنت قوات المصلحة المركزية لمكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات، تحت إشراف وكيل الجمهورية لدى محكمة قسنطينة، من تفكيك شبكتين إجراميتين مختصتين في الاتجار غير المشروع بالمؤثرات العقلية، وإيقاف أربعة (04) أشخاص مشتبه فيهم، وحجز 74672 قرص مهلوس، من نوع بريغابالين (PREGABALINE) ومركبتين (02) كانتا تستعملان للنقل والتخزين، بالإضافة إلى مبلغ مالي قدره 50 مليون سنتيم جزائري، حسب بيان للمديرية العامة للأمن الوطني.

بعد استكمال الإجراءات القانونية، تم تقديم المشتبه فيهم أمام الجهات القضائية المختصة إقليميا، عن جناية ” تهريب مواد صيدلانية، حيازة ونقل ووضع للبيع بطريقة غير مشروعة لمؤثرات عقلية في إطار جماعة إجرامية منظمة”، يضيف البيان.

ش.ن

11 يوليو، 2022

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