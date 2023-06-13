المصادقة على قانوني التقاعد وقائمة الأعياد الرسمية

صادق نواب المجلس الشعبي الوطني بالإجماع، اليوم الثلاثاء، في جلسة عامة، على مشروع القانون المعدل والمتمم للقانون 83-12 المؤرخ في 02جويلية 1983، المتعلق بالتقاعد

كما تمت المصادقة على مشروع القانون، المعدل والمتمم للقانون 63-278 المؤرخ في 26 جويلية 1963 والذي يحدد قائمة الأعياد الرسمية.

وأشاد، وزير الصحة، عبد الحق سايحي نيابة عن وزير العمل فيصل بن طالب، بالأجواء الإيجابية التي طبعت أشغال مناقشة هاذين القانونين.

وذكر سايحي بأن هاذين القانونين، جاءا تجسيدا لالتزامات رئيس الجمهورية. الرامية إلى التكفل بانشغالات المواطنين، وتحقيق تطلعاتهم في العيش الكريم.

في حين أوضح ذات المتحدث، أن القانون المعدل والمتمم لأحكام المادتين 16 و47 من القانون رقم 83-12 المتعلق بالتقاعد، خطوة أخرى في نهج سياسة العدالة الاجتماعية. وتحسين القدرة الشرائية للمتقاعدين، لاسيما أصحاب الدخل الضعيف.

و من جهة أخرى، اكد وزير الصحة، أن القانون المعدل لأحكام المادة الأولى من القانون رقم 63-278 المتضمن تمديد العطلة المدفوعة الأجر. الممنوحة بمناسبتي عيدي الفطر والأضحى من يومين إلى ثلاثة أيام، سيمكن المواطنين من إحياء هاتين المناسبتين الدينيتين العظيمتين بأكثر أريحية. بما يحقق مظاهر التراحم والتلاحم الاجتماعيين.

رمزي أحمد توميات

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