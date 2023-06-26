 المصادقة على خريطة جغرافية جديدة لتوزيع للحليب للمدعم

26 يونيو، 2023

صادقت كل من وزارة الفلاحة ووزارة التجارة، على خريطة جغرافية جديدة لتوزيع مادة الحليب المدعم على المستوى الوطني، وذلك بغية التحكم في السوق ومواجهة التذبذب في التوزيع .

وقال وزير التجارة، الطيب زيتوني، أنه في إطار تموين وتنظيم السوق المحلي والحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين وتبعا لتوجيهات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، الهادفة إلى التحكم في السوق ومواجهة المضاربة وتذبذب توزيع مادة الحليب المدعم، تمت إعادة النظر والمصادقة على خريطة جغرافية جديدة لتوزيع هذه المادة الأساسية”.

وأوضح زيتوني أن ذلك يتم وفقا لعدة معايير وشروط معينة في السوق المحلية مؤكدا على أنه في الأيام القادمة وبالعمل المشترك بين الوزارتين سيتم القضاء على النقائص المسجلة من حيث التموين في المواد ذات الاستهلاك الواسع”.

رمزي أحمد توميات

26 يونيو، 2023

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