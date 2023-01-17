الفريق أول شنقريحة يستقبل المستشار الأعلى بوزارة الدفاع البريطانية

الفريق أول شنقريحة يستقبل المستشار الأعلى بوزارة الدفاع البريطانية

استقبل الفريق أول شنقريحة رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، المستشار الأعلى بوزارة الدفاع البريطانية للدفاع بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا مارشال ألجو مارتن إليوت سامبسون الذي يقوم بزيارة إلى الجزائر على رأس وفد عسكري هام

وحسب بيان لوزارة الدفاع فقد تطرق الطرفان إلى حالة التعاون الثنائي بين البلدين وبحثا الوسائل الكفيلة بتعزيزه أكثر فأكثر كما تناولا السياق الأمني على الصعيدين الإقليمي والدولي

ومن جهته أكد الفريق أول شنقريحة على أن هذه الزيارة من شأنها تنويع وتعزيز التعاون العسكري الثنائي

كما أبدى الفريق أول استعداد الجزائر لتفعيل التدابير التطبيقية اللازمة قصد بلوغ الديناميكية المنشودة على أساس تعاون صريح ومسعى متبصر ودائم وبراغماتي.

رمزي أحمد توميات

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