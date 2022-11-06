المركزية النقابية تنظّم المؤتمر 12 للاتحاد العربي لعمال النفط والمناجم والكيمياويات بمشاركة 17 دولة عربية

6 نوفمبر، 2022

أعلن الاتحاد العام للعمال الجزائريين في بيان له، أن المؤتمر 12 الاتحاد العربي لعمال النفط والمناجم والكيمياويات، الذي ستنضمه المركزية النقابية للاتحاد العام للعمال الجزائريين، بالتنسيق مع الاتحادية الوطنية لعمال البترول والغاز والكيمياء والاتحاد العربي، يأتي تحت شعار “تجسيد السوق العربية المشتركة عبر الحوار الاجتماعي.

كما أن المؤتمر سيعرف مشاركة أزيد من 100 مندوب، يمثلون المنظمات النقابية العربية، وشخصيات وطنية ودولية ونقابية سامية، من 17 دولة عربية، منتجة للنفط والمعادن والكيماويات.

و سيعرف الاجتماع حضور طاقم وزاري هام من داخل وخارج الوطن ، خاصة أن المؤتمر ينظم في ظرف خاص، تميزه التحولات والتغيرات التي طرأت على السوق النفطية العالمية.

حورية سعداوي

6 نوفمبر، 2022

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