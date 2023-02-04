المرصد الوطني للمجتمع المدني يطرح محاوره الاستراتيجية في الدورة غير العادية لمجلسه الوطني

أشرف أمس الجمعة، رئيس المرصد الوطني للمجتمع المدني نور الدين بن براهم على مراسم الإفتتاح الرسمي للدورة غير العادية لمجلس المرصد الوطني للمجتمع المدني والتي تجري فعالياتها بفندق مزافرون زرالدة الجزائر العاصمة .

وتم الإفتتاح الرسمي لأشغال الدورة بأيات بينات من الذكر الحكيم ليليها النشيد الوطني ، ليتم بعدها عرض تقرير لجنة إثبات العضوية وعرض فيديو لأهم محاور كلمة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون خلال لقاء الحكومة ولاة ، ليدلي بعدها نور الدين بن براهم بكلمته الإفتتاحية الرسمية .

تناولت أشغال الدورة في الفترة الصباحية، طرح المحاور الاستراتيجية لعمل المرصد و المنبثقة من رؤية رئيس الجمهورية و تعتمد على المقاربة التشاركية بنمط الحكم الراشد في ادارة الشان العام و الحوار المباشر و الحر بين المواطن و السلطات. و كذا أولويات برنامج عمل المرصد لسنة 2023 المتمثلة حيث يضطلع إلى تحسين المنظومة القانونية المؤطرة لعمل الجمعيات. والنظر في التمويل و ثقافة المشروع الجمعوي، وكذا الشراكة بين المجتمع المدني و السلطات العمومية مركزيا و محليا، التدريب و التكوين و بناء قدرات المجتمع المدني. والعمل و التعاون الإقليمي و الدولي.

وفي الفترة المسائية تمّ التطرق و الاستماع لعدة عروض تخص كل من عرض المحاور الخمسة الاستراتيجية لرؤية عمل المرصد ، و أولويات برنامج عمل 2023. عرض تقرير عن الجلسات الوطنية. عرض التقريرين الأدبي و المالي للعام 2022. عرض حول مشروع تعديل المرسوم الرئاسي 21-139 ، المؤرخ في 12 أفريل 2021 ، المتعلق بالمرصد الوطني للمجتمع المدني .

كما تم المصادقة على مشروع ميزانية المرصد للعام 2023 ، و فتح نقاش عام لجميع أعضاء المرصد ، في أهم القضايا الأساسية التي تخص المرصد و العمل على اثراء محتواها و تقديم الاقتراحات التي يراها أعضاء المرصد مهمة في سبيل ترقية عمل المجتمع المدني ، كما اختتمت أشغال الدورة بقراءة التوصيات الأساسية و الخاصة بالملفات التي تمت مناقشتها .

ش.ن

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