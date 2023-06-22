المدير العام للجمارك يشرع في زيارة عمل إلى بلجيكا

22 يونيو، 2023

شرع المدير العام للجمارك نور الدين خالدي، على رأس وفد من الإطارات المركزية للمديرية العامة للجمارك، في زيارة عمل إلى العاصمة البلجيكية بروكسل ابتداء من 20 جوان 2023.

وشارك الوفد الرسمي الجزائري برئاسة المدير العام للجمارك، يوم 21 جوان الجاري، في أشغال الاجتماع التنسيقي والمسبق في عدده 58 الذي جمع الإدارات الجمركية للدول الأعضاء لمنطقة شمال إفريقيا والشرق الأدنى والأوسط للمنظمة العالمية للجمارك.

و يشارك المدير العام والوفد المرافق له في أشغال الاجتماعات الدورية للمدراء العامين بالمنظمة العالمية. في دورتها 141-142 المبرمجة خلال الفترة الممتدة من 22 جوان إلى 24 جوان 2023.

هذا وتكرس مشاركة الجمارك الجزائرية دورها الحيوي بأبعاده الدولية في تعزيز أطر التعاون وتبادل الخبرات. لترقية الأداء الجمركي والرفع من مؤهلات المعالجة الجمركية.

والذي يعزز القدرات المهنية لمنتسبي الجهاز. خاصة في مجال مكافحة كل أشكال الغش والتهريب والجريمة العابرة للحدود

رمزي أحمد توميات

22 يونيو، 2023

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