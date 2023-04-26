المدير العام للجمارك في زيارة إلى كوريا لتشجيع التعاون الجمركي

المدير العام للجمارك في زيارة إلى كوريا لتشجيع التعاون الجمركي

شرع المدير العام للجمارك نور الدين خالدي، في زيارة عمل إلى جمهورية كوريا، بدعوة من نظيره محافظ الجمارك الكورية لجمهورية كوريا.

وتأتي هذه الزيارة للمشاركة في فعاليات “أسبوع الجمارك الكورية 2023” المنظم بالعاصمة “سيول” خلال الفترة الممتدة من 26 إلى 28 أفريل 2023.

ويعرف هذا الحدث، الهادف إلى تشجيع التعاون الجمركي الدولي والمنظم تحت شعار “الجمارك الرقمية والتعاون الجمركي الدولي”. مشاركة كبار المسؤولين من سلطات جمارك جميع أنحاء العالم وكذا المنظمات الدولية.

وذلك قصد تبادل أفضل الممارسات ومناقشة القضايا ذات الإهتمام المشترك كالتجارة الإلكترونية وتبادل المعلومات في المسائل الجمركية.

كما يتم خلال هذا الحدث عقد حلقات دراسية للخبراء، تسمح للمشاركين بتبادل الآراء ومشاركة أفضل الممارسات المتعلقة بالقضايا ذات الإهتمام المشترك.

فضلا عن المناقشات الثنائية والمتعددة الأطراف بين المدراء العامين لمناقشة القضايا العالمية. والسياسات والخبرات الوطنية في المجال الجمركي.

ليديا كبيش

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