المدير العام للأمن يشرف على تخرج 171 ضابط شرطة رئيسي بسطيف

المدير العام للأمن يشرف على تخرج 171 ضابط شرطة رئيسي بسطيف

أشرف اليوم الخميس المدير العام للأمن الوطني، فريد بن شيخ، على مراسم حفل تخرج الدفعة الرابعة لضباط الشرطة الرئيسيين بسطيف.

وحسب بيان لمديرية الأمن الوطني، فقد أشرف بن شيخ على حفل التخرج، والذي أقيم بمدرسة تكوين ضباط الشرطة “المجاهد المرحوم أحمد لولو” حيث استهلّ حفل التخرج، بتفتيش الدفعة التي حملت اسم شهيد الواجب الوطني المجاهد محافظ الشرطة “زواتين علي”.

ووفقا للمصدر، فقد ضمت هذه الدفعة 171 ضابط شرطة رئيسي تلقوا تكوينا نظريا وتطبيقيا في مختلف المجالات الشرطية والقانونية طيلة 24 شهرا.

وبعد أداء الطلبة المتخرجين ليمين الإخلاص، وتقليد الرتب وتكريم المتفوقين، قدّم المتخرجون جملة من الاستعراضات، وعديد تقنيات التدخل والدفاع الذاتي.

وعكست التمارين، المستوى العالي من التكوين الذي اكتسبه طلبة الدفعة المتخرجة، التي ستعزز مختلف المصالح العملياتية للأمن الوطني.

وفي ختام الحفل، كرّم المدير العام للأمن الوطني، عائلة شهيد الواجب الوطني المجاهد محافظ الشرطة “زواتين علي”، الذي سقط شهيدا، إثر اعتداء إرهابي يوم 16 أوت 1992.

رمزي أحمد توميات

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