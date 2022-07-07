المدير العام للأمن الوطني يهنئ قواته العملياتية التي ساهمت في إنجاح ألعاب البحر الأبيض المتوسط

المدير العام للأمن الوطني يهنئ قواته العملياتية التي ساهمت في إنجاح ألعاب البحر الأبيض المتوسط

ترأس المدير العام للأمن الوطني فريد بن شيخ، صبيحة اليوم 07 جويلية 2022، على مستوى الوحدة الجمهورية للأمن بوهران، لقاءا توجيهيا لفائدة القوات العملياتية للشرطة التي سخرت لتأمين الطبعة الـ 19 لألعاب البحر الأبيض المتوسط.

وحرص المدير العام للأمن الوطني على تبليغ الشكر والتهاني لعناصر الشرطة المقحمة في التشكيل، نظير جهودهم الجبارة ومساهمتهم الفعالة في النجاح الباهر الذي حققته الجزائر في تنظيم هذه الدورة الدولية.

ش.ن

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