المدير العام للأمن الوطني ينصب المدراء المركزيون الجدد

أشرف اليوم الأحد، المدير العام للأمن الوطني، فريد بن شيخ على تنصيب المدراء المركزيون الجدد، حسب بيان للمديرية العامة للأمن الوطني.

وأشرف بن شيخ على تنصيب كل من رئيس أمن ولاية بجاية سابقا، مراقب عام للشرطة بداوي علي، بصفة مدير شرطة الحدود رئيس أمن ولاية المدية سابقا، مراقب الشرطة علالي عبد الحكيم، بصفة مدير الإدارة العامة خلفا لمراقب الشرطة بن خليفة عز الدين الذي استدعي لمهام أخرى؛

بالإضافة إلى تنصيب رئيس أمن ولاية سطيف سابقا، مراقب الشرطة مراد زناتي، بصفة مدير الشرطة القضائية، خلفا لمراقب الشرطة شاقور محمد الذي استدعي لمهام أخرى، تنصيب مديرة المستشفى المركزي للأمن الوطني سابقا، مراقب الشرطة ماضي سلمى، ولأول مرة إمرأة بمرسوم رئاسي بصفة مدير الصحة، النشاط الاجتماعي و الأنشطة الرياضية، خلفا لمراقب الشرطة بوأحمد بوبكر الذي استدعي لمهام أخرى؛

كما تم تنصيب المفتش الجهوي لشرطة الغرب سابقا، مراقب الشرطة بوصلاح يحيي، بصفة مدير الموارد البشرية، خلفا لمراقب الشرطة سي محند محند السعيد الذي استدعي لمهام أخرى؛

بينما تم تنصيب مدير الدراسات المكلف بالأمانة العامة للمديرية العامة للأمن الوطني سابقا، مراقب الشرطة فيصل حساني بصفة مدير التكوين خلفا لمراقب الشرطة محمد سرير الذي استدعي لمهام أخرى.

ليديا كبيش

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