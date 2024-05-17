المدير العام للأمن الوطني يلتقي برئيس إدارة مكافحة المخدرات لنيويورك

إلتقى المدير العام للأمن الوطني، علي بداوي، والوفد المرافق له، أمس الخميس، في إطار زيارة العمل، التي تقوده إلى الولايات المتحدة الأمريكية، برئيس إدارة مكافحة المخدرات (DEA) لنيويورك، أين استعرض الجانبان، سبل التعاون مع الأجهزة المتخصصة للمديرية العامة للأمن الوطني، في مواجهة التحديات المرتبطة بمكافحة المخدرات بكل أنواعها، بما فيها المخدرات الاصطناعية وراتينج القنب.

و طاف الوفد بالمناسبة، بمختلف أقسام مخبر التحليل العلمي للمخدرات التابع لذات الإدارة، أين تلقى شروحات وافية من قبل خبراء في هذا المجال، حول التجهيزات وطرق التحليل الكيميائي للمخدرات.

كما كان لوفد المديرية العامة للأمن الوطني، زيارة إلى مقر إدارة شرطة نيويورك NYPD، أين تم تبادل التجارب ووجهات النظر، حول التحديات الأمنية التي تواجه الشرطة في البلدين، في مجالات الأمن الحضري، الأمن العمومي، النقل عبر الأنفاق وتأمين التظاهرات الكبرى.

و في نفس الإطار، قام الوفد الشرطي الجزائري، بزيارة إلى مصالح شرطة الحدود البرية ما بين الولايات المتحدة الأمريكية وكندا، حيث سمحت اللقاءات مع مسؤولي المعبرين الحدوديين، بالوقوف عند الوسائل المستخدمة وأساليب مراقبة الحركة الحدودية للأشخاص والمركبات والبضائع، بالإضافة إلى الميكانيزمات الحديثة لتبادل المعلومة لضمان الأمن الحدودي، حسب ما أورده بيان المديرية العامة للأمن الوطني.

شرف الدين عبد النور