المدير العام للأمن الوطني يشارك بفيينا في أشغال الدورة الـ91 للجمعية العامة للأنتربول

29 نوفمبر، 2023

يشارك منذ أمس الثلاثاء، المدير العام للأمن الوطني، فريد بن شيخ، بالعاصمة النمساوية “فيينا”، في أشغال الدورة الـ 91 للجمعية العامة للأنتربول، المصادفة للذكرى الـ 100 لتأسيس المنظمة الدولية للشرطة الجنائية “INTERPOL”، والتي حضر مراسم إفتتاحها الرسمي سفير الجزائر بالنمسا، لطرش العربي.

و تتمحور أشغال هذه الدورة، التي تدوم على مدار 04 أيام، حسب بيان المديرية العامة للأمن الوطني، حول تعزيز آليات التعاون الشرطي العملياتي والتقني، لمواجهة التهديدات الأمنية ذات الإهتمام المشترك.

وعلى هامش هذه الأشغال، كان للمدير العام للأمن الوطني، وبطلب من نظرائه لدولة روسيا وسويسرا، لقاءات ثنائية، تم خلالها مناقشة سبل تمتين أواصر التعاون وتبادل الخبرات بين شرطة البلدين، حسب ذات المصدر.

للإشارة، يرافق المدير العام للأمن الوطني خلال هذه المناسبة، كل من مدير الشرطة القضائية، رئيس المكتب المركزي الوطني الأنتربول بالجزائر، و رئيس أمن ولاية الوادي، يختم بيان الأمن.

شرف الدين عبد النور

29 نوفمبر، 2023

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