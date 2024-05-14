المدير العام للأمن الوطني بالولايات المتحدة الأمريكية في زيارة عمل

قام المدير العام للأمن الوطني، علي بداوي، رفقة إطارات سامية عن المديرية العامة للأمن الوطني، خلال هذا الأسبوع، بزيارة عمل إلى الولايات المتحدة الأمريكية.

و تهدف هذه الزيارة، حسب بيان المديرية العامة للأمن الوطني، إلى تعزيز التعاون وتبادل الخبرات والتجارب، في مجال مكافحة الجريمة المنظمة العابرة للوطنية، مع الإطلاع على الطرق والتكتيكات العملياتية المستحدثة في محاربة الجريمة.

وكان للمدير العام للأمن الوطني، بالمناسبة، لقاء مع جيمس سميث، مدير مكتب التحقيقيات الفيدرالي لنيويورك (FBI)، أين ناقش الطرفان مختلف التحديات والإشكالات ذات الإختصاص الشرطي، بحضور كل من سفير الجزائر بواشنطن، و سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية بالجزائر.

شرف الدين عبد النور