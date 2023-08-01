المدير العام لسوناطراك في زيارة عمل إلى زيمبابوي

1 أغسطس، 2023

شرع الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك توفيق حكار في زيارة عمل إلى جمهورية زمبابوي تستغرق ثلاثة أيام، حسبما أفاد به بيان للمجمع.

وتندرج هذه الزيارة في إطار الزيارة التى يقوم بها وفد رفيع المستوى يترأسه وزير الطاقة والمناجم السيد محمد عرقاب.

ويضم الوفد المشارك في هذه الزيارة عدد من المدراء العامين لمجمعات الطاقة، بالإضافة إلى إطارات ومسيري الوزارة وقطاع الطاقة.

هذا وتهدف هذه الزيارة إلى تعزيز علاقات التعاون بين الجزائر وزيمبابوي في مجالات الطاقة والمناجم، لاسيما في ميدان المحروقات، المواد البترولية والكهرباء، وكذا في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك.

ليديا كبيش

1 أغسطس، 2023

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