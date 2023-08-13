المدير الجديد لوكالة تثمين المحروقات يتعهد بالشفافية واستقطاب المستثمرين

أكد الرئيس الجديد للوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات مراد بلجهام، على أنه سيعمل على استقطاب مستثمرين جدد ذوي كفاءات تقنية حديثة عالية من شأنها أن تعود بالإيجاب على القطاع.

وجاء هذا التصريح خلال إشراف وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، على تنصيبه رئيساً جديداً للوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات.

وأكد بلجهام أن من بين أهدافه توفير الشروط اللازمة لنجاح عروض المناقصات المستقبلية، متعهداً بوضع آليات وقواعد تعتمد على الشفافية والبراغماتية للحفاظ على مصالحنا وتعزيز العروض.

ولفت ذات المتحدث، الى أنّ من أولوياته على رأس الوكالة، وضع وتطبيق استراتيجية تهدف إلى إعادة توقع الوكالة بما يتماشى والتغيرات التي يعرفها عالم الطاقة اليوم، لتكون جزءا فاعلا فيه حتى ننتقل في تعاملنا من رد الفعل إلى استباق الأحداث والذهاب إلى مرحلة جديدة تكون فيها الوكالة ملجأ للمتعاملين.

ووضع رئيس الوكالة الجديد بعض المحاور اعتبرها إستراتيجية للوكالة منها تكثيف المساعي للتعريف بالمزايا التي تضمنها قانون المحروقات الجديد، عن طريق تنظيم دورات وورشات عمل لترقية مجال المحروقات قصد استقطاب مستثمرين جدد ذوي كفاءات تقنية حديثة عالية من شأنها أن تعود بالإيجاب على القطاع.

رمزي أحمد توميات

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