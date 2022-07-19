 المديرية العامة للغابات: كل الأجهزة العملياتية في حالة تأهب لمكافحة الحرائق

19 يوليو، 2022

أكد اليوم الثلاثاء، المدير الفرعي المكلف بحماية الثروة الغابية بالمديرية العامة للغابات، سعيد فريطاس، على أن كل الأجهزة العملياتية في حالة تأهب لمكافحة حرائق الغابات.

وأوضح فريطاس في تصريح خص به الإذاعة الوطنية، أنه تم وضع إستراتيجة خاصة من أجل الوقاية ومكافحة حرائق الغابات، مطمئنا يأن كل الأجهزة العمالياتية خاصة على مستوى محافظة الغابات وبمشاركة مختلف القطاعات الفاعلة في حماية الغابات من الحرائق جاهزة ومجندة تحسبا لأي طارئ”

وأضاف ذات المتحدث بالقول:” أنه يتم حاليا تتبع الأحوال الجوية والتغيرات المناخية التي قد تتسبب في انتشار حرائق الغابات”.

وللتذكير، فقد كانت وزارة الفلاحة والتنمية الريفية قد أعلنت عن حالة تأهب قصوى وعن تعبئة كافة مستخدميها التابعين لأسلاك إدارة الغابات، وذلك في إطار التفعيل الدائم والمستمر للمخطط الوطني للوقاية ومكافحة حرائق الغابات.

ويندرج هذا الإجراء في إطار السهر على المحافظة على الثروة الغابية وعلى سلامة الأشخاص والممتلكات الكائنة بمحاذاة الوسط الغابي.

رمزي أحمد توميات

19 يوليو، 2022

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