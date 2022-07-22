المديرية العامة للضرائب تقرّر تمديد آجال إكتتاب الكشف التلخيصي السنوي

قررت المديرية العامة للضرائب تمديد آجال الإكتتاب و التصريح للكشف التلخيصي السنوي “ERA” بالنسبة للمكلفين بالضريبة. الخاضعين لنظام الربح الحقيقي والتابعين لمراكز الضرائب المزودون بالنظام المعلوماتي “جبايتيك”. إلى غاية الـ30 سبتمبر 2022.

وجاء في بيان للمديرية العامة، تم نشره على موقعها الإلكتروني,”تعلم المديرية العامة للضرائب المكلفين بالضريبة الخاضعين لنظام الربح الحقيقيي التابعين لمراكز الضرائب المزوّدون بالنظام المعلوماتي “جبايتيك”. و الذين واجهوا صعوبات عند اكتتاب الكشف التلخيصي السنوي, أنه تم تمديد آجال إكتتاب هذا التصريح على بوابة “جبايتيك” إلى غاية الـ30 سبتمبر 2022″.

وكانت الآجال النهائية للإكتتاب على بوابة التصريح والدفع عن بعد “جبايتيك” محددة بتاريخ الأربعاء الـ20 جويلية 2022 .

كما دعت المديرية المكلّفين بالضريبة المعنيين إلى “التقرب من المركز التابعيين له للإستفادة من مساعدة ومرافقة مصالح الضرائب. وللحصول على رمز الدخول إذا لم يتحصلوا عليه بعد.

و أضافت المديرية، أن اكتتاب هذا الكشف يتم إلكترونيا فقط. وبالتالي لا يمكن إيداعه بالنسخة الورقية على مستوى المصالح المذكورة”. جيث أن المكلفين بالضريبة التابعين لمراكز الضرائب المزودة ببوابة “جبايتيك”, و الذين لم ينخرطوا بعد في هذه البوابة، مدعوون لإيداع ملفات الانخراط لدى المركز التابعيين له.

ش.ن

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