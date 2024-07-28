المديرية العامة للجمارك تعلن عن القائمة النهاية للمترشحين المقبولين لمسابقة التوظيف

المديرية العامة للجمارك تعلن عن القائمة النهاية للمترشحين المقبولين لمسابقة التوظيف

أعلنت المديرية العامة للجمارك, مساء أمس السبت, عن القائمة النهائية للمترشحين المقبولين لاجتياز المسابقة على أساس الاختبارات بعنوان سنة 2023.

وأفادت ذات المديرية, أن هذه القائمة جاءت للإلتحاق بالتكوين المتخصص، رتبة “ضابط فرق”، الخاصة بالمترشحين المقيمين بولايات الجنوب (تمنراست، بشار، إيليزي وورقلة)، والتي ستجري يومي الإثنين والثلاثاء 29 و30 جويلية 2024.

و أضاف البيان, بأنه يمكن الإطلاع على القائمة الإسمية عبر الرابطين أدناه:

https://douane.gov.dz/spip.php?article563

https://douane.gov.dz/…/liste_candidats_officier_de…

سهام قريمش